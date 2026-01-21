В Індії рекордно впала нацвалюта через США та іноземних інвесторів, - Bloomberg

Рекордне падіння курсу індійської рупії - на 0,4% до 91,3350 рупії за долар - пов'язано із затримкою торгівельної угоди з США. Затримка погіршила настрої інвесторів та призвела до масштабного відтоку коштів з індійських акцій за кордон.

Загалом рупія падає вже шостий день поспіль. Індійська валюта демонструє найгірші показники серед усіх валют країн Азії.

"Рупія страждає від глобальної невизначеності, спричиненої геополітичними подіями, а також від таких своєрідних питань, як торговельна угода зі США та відтік капіталу", - пояснив виданню провідний економіст Emkay Global Financial Services Ltd Мадхаві Арора.

При цьому з початку січня іноземні інвестори вивели з індійських акцій 2,7 мільярда доларів, тоді як за весь 2025 рік - приблизно 19 мільярдів. Інвесторів лякають затримки з укладенням торгівельної угоди з США та американське мито в 50% на індійські товари, яке сильно вдарило по експортерах.

Ситуація настільки погана, що на останніх сесіях Резервний банк Індії змушений був втрутитися та продавати долари, щоб підтримати рупію. Але він здатний тільки пом'якшити наслідки, а не компенсувати темпи падіння нацвалюти.