Індія заявила про порушення Пакистаном режиму припинення вогню

Обстріли поновилися в північному індійському штаті Джамму і Кашмір

Пакистанские военные нарушили режим прекращения огня и продолжили обстреливать населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщает агентство ANA.

Как сообщается, это третий раз, когда Пакистан нарушает режим прекращения во вторник, 5 марта.

Напомним, 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель.

США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией. Но после между странами на границе произошла перестрелка, в которой погибли 11 людей. Также 5 марта пакистанские военные перехватили индийскую подлодку и заявили, что способны реагировать на любую агрессию.

До этого перехвата индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан.