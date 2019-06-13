Індія запустить свою орбітальну станцію до 2030

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Вага орбітальної станції складе близько 20 тонн

Індійська організація космічних досліджень (ІSRO) планує до 2030 року вивести на орбіту власну станцію для проведення наукових досліджень в умовах космосу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV

За словами керівника ІSRO доктор Кайласавадиву Сиван, вага орбітальної станції складе близько 20 тонн.

На сьогоднішній день власні космічні станції мають Россйская Федерація, Сполучені Штати Америки, Китай і консорціум країн, спільно володіють Міжнародною космічною станцією.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в 2018 році заявив, що до 75-річчя незалежності республіки, яке відзначатимуть у 2022 році, Індія збирається направити в космос першу власну пілотовану місію. Після цього ІSRO повідомила про проектуванні пілотованого корабля "Гаганьян", здатного "доставляти в космос" до трьох космонавтів і здійснювати польоти тривалістю до семи днів. Перший пілотований політ поки заплановано на грудень 2021 року. До того - в кінці 2020 року та в липні 2021-го ІSRO планує відправити на орбіту для випробування два корабля у безпілотному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний директор Роскосмосу Ігор Комаров на Академічних читаннях з космонавтики заявив про можливе створення міжнародної станції на орбіті Місяця.

Також засновник найбільшого онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос заявив, що належна йому компанія Blue Origin розробляє ракету, яка зможе доставляти вантажі і людей в космос, в тому числі і на Місяць.