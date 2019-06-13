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Индия запустит свою орбитальную станцию к 2030

Новости » В мире    13.06.2019 - 22:25
Индия запустит свою орбитальную станцию к 2030
Иллюстративное фото (scienews.com)

Вес орбитальной станции составит около 20 тонн

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году вывести на орбиту собственную станцию для проведения научных исследований в условиях космоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV

По словам руководителя ISRO доктор Кайласавадиву Сиван, вес орбитальной станции составит около 20 тонн.

На сегодняшний день собственные космические станции имеют Россйская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Китай и консорциум стран, совместно владеющих Международной космической станцией.

Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2018 году заявил, что к 75-летию независимости республики, которое будут отмечать в 2022 году, Индия собирается направить в космос первую собственную пилотируемую миссию. После этого ISRO сообщила о проектировании пилотируемого корабля "Гаганьян", способного "доставлять в космос" до трех космонавтов и совершать полеты продолжительностью до семи дней. Первый пилотируемый полет пока намечен на декабрь 2021 года. До того - в конце 2020 года и в июле 2021-го ISRO планирует отправить на орбиту для испытания два корабля в беспилотном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на Академических чтениях по космонавтике заявил о возможном создании международной станции на орбите Луны

Также основатель крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что принадлежащая ему компания Blue Origin разрабатывает ракету, которая сможет доставлять грузы и людей в космос, в том числе и на Луну.

 

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