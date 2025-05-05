Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти, - Bloomberg
Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на аналогичные шаги со стороны Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, предложение было озвучено во время визита индийских чиновников в Вашингтон в конце апреля. Обе стороны пытаются ускорить заключение двустороннего торгового соглашения уже этой осенью.
По словам источников Bloomberg, беспошлинный импорт будет касаться только определенного объема товаров. После превышения лимита будут действовать стандартные таможенные ставки.
Среди условий США - решение проблем с так называемыми Quality Control Orders (QCOs), которые Вашингтон считает нетарифными барьерами. Речь идет об обязательных стандартах качества, которых должны придерживаться все производители, в том числе и иностранные. Американская сторона называет их непрозрачными и дискриминационными.
Индия в свою очередь готова пересмотреть эти требования в отдельных секторах - в частности медицинских изделиях и химикатах - и предлагает подписать соглашение о взаимном признании стандартов.
Как отмечает издание, обсуждение еще продолжается, и не ясно, попадут ли эти пункты в финальный текст соглашения.
Пошлины Трампа
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.
Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.
Самые большие тарифы США ввели против Китая. Американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.
Позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.
Ранее сообщалось, что Индия не планирует принимать ответные меры против тарифов Трампа. Между странами продолжаются переговоры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.