Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти, - Bloomberg

Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на аналогичные шаги со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, предложение было озвучено во время визита индийских чиновников в Вашингтон в конце апреля. Обе стороны пытаются ускорить заключение двустороннего торгового соглашения уже этой осенью.

По словам источников Bloomberg, беспошлинный импорт будет касаться только определенного объема товаров. После превышения лимита будут действовать стандартные таможенные ставки.

Среди условий США - решение проблем с так называемыми Quality Control Orders (QCOs), которые Вашингтон считает нетарифными барьерами. Речь идет об обязательных стандартах качества, которых должны придерживаться все производители, в том числе и иностранные. Американская сторона называет их непрозрачными и дискриминационными.

Индия в свою очередь готова пересмотреть эти требования в отдельных секторах - в частности медицинских изделиях и химикатах - и предлагает подписать соглашение о взаимном признании стандартов.

Как отмечает издание, обсуждение еще продолжается, и не ясно, попадут ли эти пункты в финальный текст соглашения.