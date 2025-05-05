Індія запропонувала США нульові мита на сталь та автозапчастини, - Bloomberg
Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін аналогічні кроки з боку Вашингтону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, пропозицію було озвучено під час візиту індійських урядовців до Вашингтона наприкінці квітня. Обидві сторони намагаються пришвидшити укладення двосторонньої торгівельної угоди вже цієї осені.
За словами джерел Bloomberg, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.
Серед умов США - розв'язання проблем із так званими Quality Control Orders (QCOs), які Вашингтон вважає нетарифними бар’єрами. Йдеться про обов’язкові стандарти якості, яких мають дотримуватися всі виробники, зокрема й іноземні. Американська сторона називає їх непрозорими та дискримінаційними.
Індія своєю чергою готова переглянути ці вимоги в окремих секторах - зокрема медичних виробах і хімікатах - і пропонує підписати угоду про взаємне визнання стандартів.
Як зазначає видання, обговорення ще триває, й не ясно, чи ці пункти потраплять до фінального тексту угоди.
Мита Трампа
Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.
Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.
Найбільші тарифи США запровадили проти Китаю. Американська адміністрація підвищила мита на китайські товари до 145%.
Пізніше Трамп призупинив ці тарифи на 90 днів і встановив для всіх країн єдину ставку 10%.
Раніше повідомлялося, що Індія не планує вживати заходів у відповідь проти тарифів Трампа. Між країнами тривають переговори.
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