Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа, - Reuters
Индия не планирует принимать ответные меры против тарифов Трампа. Между странами идут переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам чиновника, администрация премьер-министра Нарендра Моди изучила пункт в приказе президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Он предусматривает возможность послабления тарифов для торговых партнеров, которые "предпримут существенные шаги для исправления несбалансированных торговых соглашений".
Второй правительственный чиновник рассказал, что Нью-Дели видит преимущество в том, что Индия является одной из первых стран, начавших переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном. Также он сказал, что странам находятся в лучшем положении, чем Китай, Вьетнам и Индонезия, которые пострадали от более высоких пошлин США.
Таким образом, Индия присоединись к Тайваню и Индонезии, которые тоже отказались вводить ответные меры.
Евросоюз готовит ответ Трампу
Напомним, по данным Reuters, Евросоюз в ближайшие планирует принять контрмеры против пошлин, введеных Дональдом Трампом. Ожидается, что будет принят пакет тарифов на импорт товаров из США объемом до 28 млрд долларов.
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