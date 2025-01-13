Индия откажется от нефтяных танкеров, попавших под санкции США, - Bloomberg

Индия планирует отказаться от нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции из-за их роли в перевозке грузов для России. Это является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой нефтяной рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщил изданию высокопоставленный индийский чиновник, судам, попавшим под санкции, не будет разрешено разгружаться.

Однако это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Индийский чиновник отметил, что последствия санкций будут ощутимы через два месяца:

По его словам, поставки нефти не являются проблемой. ОПЕК имеет 3 миллиона баррелей в день свободных мощностей, в то время, как поставщики, не входящие в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана, могут легко добавить баррелей.

Сейчас индийские нефтепереработчики ведут переговоры по заключению срочных соглашений с поставщиками с Ближнего Востока. В зависимости от ситуации на рынке, они могут искать дополнительные баррели.

Ожидается, что индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которыми они пользовались, если поставки станут дефицитными.

Кроме того, индийские банки будут требовать сертификатов происхождения, чтобы убедиться, что нефть не происходит от поставщиков, попавших под санкции

В то же время чиновник убежден, что Россия найдет способы доставить нефть в Индию.