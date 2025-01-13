Індія відмовиться від нафтових танкерів, які потрапили під санкції США, - Bloomberg

Індія планує відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії. Це є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомив виданню високопоставлений індійський чиновник, суднам, які потрапили під санкції, не буде дозволено розвантажуватися.

Однак це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Індійський чиновник зазначив, що наслідки санкцій будуть відчутні через два місяці:

За його словами, постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей, в той час, як постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко додати барелів.

Зараз індійські нафтопереробники ведуть переговори щодо укладення строкових угод з постачальниками з Близького Сходу. Залежно від ситуації на ринку, вони можуть шукати додаткові барелі.

Очікується, що індійські нафтопереробники можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним.

Крім того, індійські банки вимагатимуть сертифікатів походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції

Водночас чиновник переконаний, що Росія знайде способи доставити нафту до Індії.