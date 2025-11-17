Индия заключила с США первый долгосрочный контракт на импорт газа

Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, которые являются крупнейшими государственными нефтеперерабатывающими компаниями, закупят в общей сложности 2,2 млн тонн СПГ в США.

По словам министра нефти Индии Хардипа Пур, этот контракт позволит стране получать почти 10% импортного газа с побережья Мексиканского залива. При этом в прошлом году доля американского газа была чуть выше 0,6%.

Анонимные трейдеры сообщили, что Индия будет получать ежемесячно по две партии газа от компании Phillips 66, еще по одной - от Chevron и TotalEnergies.

Кроме того, Индия ведет с США переговоры по снижению пошлин, которые были введены Вашингтоном из-за покупки российской нефти. Санкции охватили более половины индийского экспорта в Соединенные Штаты.

Bloomberg сообщает, что за последние 10 лет потребление СПГ в Индии выросло на 74%. Это стало результатом программы правительства, которая стимулирует переход бедных домохозяйств к приготовлению пищи на экологически чистом топливе.