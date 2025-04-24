Вода или война? Пакистан выдвинул ультиматум Индии: что известно о возможном конфликте

Пакистан пригрозил Индии войной после ее решения выйти из исторического Договора о водах Инда. Соглашение более 60 лет гарантировало распределение рек между двумя ядерными державами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India .

Ситуация обострилась после того, как Индия объявила о своём выходе из Договора о водах Инда - документа, который был подписан ещё в 1960 году и оставался действующим даже во время самых острых конфликтов между двумя странами.

Именно это соглашение регламентировало распределение вод рек, текущих из Кашмира, позволяя Пакистану получать доступ к основному источнику водоснабжения - реке Инд, а также рекам Джелам и Чинаб.

Беспорядки в Кашмире

Во вторник, 22 апреля, в индийском Кашмире боевики из малоизвестной группировки "Фронт Сопротивления" убили 25 человек - одного гражданина Непала и еще 24 туристов из Индии. В ответ индийские власти обвинили Пакистан в поддержке террористов, хотя Исламабад эти обвинения отрицает.

Министр обороны Пакистана, по данным СМИ, заявил, что его страна непричастна к теракту. По его словам, то, что произошло в Кашмире, это "восстание местных".

Однако Индия быстро перешла к конкретным действиям, в частности:

закрыла пограничный переход в регионе,

аннулировала выданные визы,

ограничила выдачу новых виз,

выслала пакистанских дипломатов.

Кульминацией стало заявление о выходе из Договора о водах Инда. Это означает, что Индия больше не обязана гарантировать беспрепятственный поток воды в Пакистан.

Распределение воды между странами

"Договор о водах Инда" действовал во время двух индо-пакистанских войн 1965 и 1971 года и противостояния на леднике Сиачен с 1984 по 2003 год, а также Каргильского конфликта 1999 года.

Согласно ему реки, которые берут свое начало в Кашмире, были распределены между Индией и Пакистаном поровну: Джелам, Чинаб и, самая главная, Инд, отошли Пакистану и Индия не могла перекрывать их русла, а за собой оставила Рави, Сатледж и Биас.

Для Пакистана Инд - это главный источник воды в стране, позволяющий орошать 12 млн гектар земли при общей длине всей ирригационной сети в 65 тысяч км.

Однако в Дели уже давно жалуются на то, что им нужно больше воды, а три имеющиеся "индийские" реки имеют в разы меньший объем - 20% против 80%.

Пакистан пригрозил войной за воду

В ответ на действия Индии Пакистан, сегодня, 24 апреля, не просто сделал зеркальные решения: закрыл пограничный пост в Кашмире, выслал дипломатов, дал 48 часов всем гражданам Индии на выезд из страны, отменив и ограничив выезд.

Он дополнительно закрыл воздушное пространство для самолетов всех индийских авиакомпаний и запретил торговлю между государствами, даже через третьи страны. А вот относительно воды обнародовал следующее.

"Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда будет рассматриваться как акт войны и на нее будет дан ответ со всей силой", - отметили в Пакистане.

Более того, Исламабад оставил за собой право приостановить действие Шимлийского договора 1972 года, которым были урегулированы результаты войны 1971 года, оставив незначительную часть захваченной территории Пакистана за Индией (13 тысяч кв. км было возвращено, оккупировано 883 кв км), а также признание Исламабадом Бангладеш.

Сейчас, по данным СМИ, Пакистан приводит свои войска в полную боевую готовность для отражения любых действий со стороны Индии.

Заметим, что обе страны имеют ядерное оружие: Индия с 1974 года, Пакистан - с 1998-го.