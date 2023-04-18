Минфин США предупредил о попытках России обойти ценовой потолок на нефть

Министерство финансов США опубликовало предупреждение американским компаниям о возможных уклонениях от ограничений на цену нефти, экспортируемую по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и через порты на востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства заявило, что ему известны сообщения о том, что ВСТО и другая сырая нефть, экспортируемая через тихоокеанские порты, такие как Козьмино, могут торговаться выше ценового предела в 60 долларов, установленного для России западными странами, и что Организации США могли неосознанно предоставлять услуги для этих сделок.

Страны Большой семерки, включая США и ЕС, с конца прошлого года ввели ограничения на российские поставки сырой нефти в рамках санкций против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Эти американские поставщики услуг могут не знать, что они предоставляют покрытые услуги, связанные с российской нефтью, купленной выше предельной цены, поскольку неамериканские лица, участвовавшие в экспорте, могли предоставить неполные или ложные документы или использовать другие методы обмана", - заявило OFAC в первом предупреждении, касающемся ценового предела.

В рамках схемы ограничения цен компаниям стран G7 и ЕС разрешается предоставлять финансовые услуги, такие как транспортировка, страхование и финансирование российской нефти и нефтепродуктов, только в том случае, если они продаются выше установленного предела.

OFAC заявило, что некоторые танкеры могут манипулировать своими системами автоматической идентификации, чтобы скрыть свои заходы в Козьмино или другие порты. Схема может маскировать переводы с корабля на корабль, чтобы скрыть происхождение российской нефти.

В ведомстве заявили, что судовладельцы и другие поставщики услуг могут использовать записи и свидетельства участников нефтяного рынка о том, что обслуживаемая ими российская нефть была закуплена ниже лимита, чтобы избежать штрафов.

По заявлению OFAC, лица или компании, уклоняющиеся от ценового предела или нарушающие его, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Предупреждение сообщает сырьевым брокерам и трейдерам, что расходы на доставку, фрахт и страхование не включены в предельные цены, но отсутствие подробного описания таких расходов может быть использовано для сокрытия покупок российской нефти сверх установленного предела. OFAC также рекомендовало трейдерам сохранять документы, свидетельствующие о том, что российская нефть и нефтепродукты были куплены по цене или ниже предела.

Напомним, по данным МЭА, санкции в отношении России работают так, как предполагалось: экспорт нефти в марте стал самым высоким со времен COVID, но доходы снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом.