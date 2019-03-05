Індія і США обговорюють ситуацію в Кашмірі

Індія представила докази того, що Пакистан використовує винищувачі для атаки на індійські літаки

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль и его коллега Джон Болтон обсуждают эскалацию конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщает издание ANI.

Издание пишет, что Индия представила доказательства того, что Пакистан использует истребители F-16 для атаки на индийские самолеты.

Напомним, 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель.

США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией. Но после между странами на границе произошла перестрелка, в которой погибли 11 людей. Также 5 марта пакистанские военные перехватили индийскую подлодку и заявили, что способны реагировать на любую агрессию.

До этого перехвата индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан.