Армія Пакистану зберігає боєготовність

Фото: Муджахід Анвар Хан (facebook com)

У Пакистані заявили про гтоовности відповісти на будь-яку агресію з боку противника

Начальник штабу ВПС Пакистану маршал Муджахід Анвар Хан закликав збройні сили країни зберігати боєздатність через конфлікт з Індією. Про це повідомляє Dawn.

Таку заяву Хан зробив після бойових зіткнень ВВС двох країн 27 лютого.

"Проблеми ще не вирішені, ми повинні бути напоготові і завжди бути готові відповісти на будь-яку агресію з боку супротивника", - сказав командувач.

Нагадаємо, Пакистан і Індія 4 березня відновили обстріл на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір. Перемир'я тривало два дні. До цього в обстрілі загинули 11 людей. Пакистанська сторона заявила, що в результаті обстрілу на пакистанській стороні Кашміру загинули 7 осіб. У свою чергу в Індії повідомили про 4 жертви.

Відзначимо, 27 лютого між Пакистаном та Індією відбувся повітряний бій, в якому брали участь 32 літака. В результаті повідомили, що Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Однак у Пакистані заявили, що це був не їхній літак.