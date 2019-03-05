Індія і США обговорюють ситуацію в Кашмірі

Фото: Аджіт Доваль і Джон Болтон (колаж РБК-Україна)

Індія представила докази того, що Пакистан використовує винищувачі для атаки на індійські літаки

Радник з національної безпеки Індії Аджіт Доваль і його колега Джон Болтон обговорюють ескалацію конфлікту Індії і Пакистану. Про це повідомляє видання ANI.

Видання пише, що Індія представила докази того, що Пакистан використовує винищувачі F-16 для атаки на індійські літаки.

Нагадаємо, 27 лютого між Індією і Пакистаном відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач.

США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією. Але після між країнами на кордоні сталася перестрілка, в якій загинули 11 людей. Також 5 березня пакистанські військові перехопили індійський підводний човен і заявили, що здатні реагувати на будь-яку агресію.

До цього перехоплення індійський винищувач Су-30 збив пакистанський безпілотник після того, як той порушив повітряний простір країни в районі міста Біканер в штаті Раджастхан.