Индия предпринимает шаги для содействия мирным переговорам между Украиной и Россией, - МИД

Он подчеркнул, что Индия ведет переговоры с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.

"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - отметил Джайшанкар.

Министр сказал, что правительство делится беседами, которые оно вело с одной стороной, с другой.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что не так много стран и лидеров, у которых есть желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.

Эти заявления прозвучали вскоре после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.