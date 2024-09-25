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Индия предпринимает шаги для содействия мирным переговорам между Украиной и Россией, - МИД

Фото: глава МИд Индии Субраманьям Джайшанкар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Конфликт между Украиной и Россией не может быть разрешен военным путем. Поэтому правительство Индии предпринимает шаги для содействия диалогу между сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Он подчеркнул, что Индия ведет переговоры с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.

"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - отметил Джайшанкар. 

Министр сказал, что правительство делится беседами, которые оно вело с одной стороной, с другой.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что не так много стран и лидеров, у которых есть желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.

Эти заявления прозвучали вскоре после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Отношение Индии к войне

Индия продемонстрировала заинтересованность в мирном урегулировании конфликта, участвуя в саммите мира, однако отказ от подписания итогового коммюнике вызвал определенные замечания со стороны Украины.

Президент Владимир Зеленский, приветствуя участие Индии, выразил надежду на более активную роль страны в мирном процессе. Он также предложил Индии провести следующий саммит, поставив условие присоединения к предварительным договоренностям.

Украина считает, что Индия обладает потенциалом стать эффективным посредником в переговорах с Россией.

По данным Politico, Киев выбрал премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве ключевого посредника для содействия завершению войны с Россией.

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