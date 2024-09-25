Індія робить кроки для сприяння мирним переговорам між Україною та Росією, - МЗС

Він підкреслив, що Індія веде переговори з обома сторонами, намагаючись зрозуміти, як можна прискорити мирні переговори.

"Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", - зазначив Джайшанкар.

Міністр сказав, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.

"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - сказав він, додавши, що не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.

Ці заяви прозвучали незабаром після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН.