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Индия привела в готовность боевую авиацию из-за обострения с Пакистаном, - СМИ

Понедельник 05 мая 2025 16:45
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Индия привела в готовность боевую авиацию из-за обострения с Пакистаном, - СМИ Иллюстративное фото: Индия готовит ответ Пакистану (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Авиация Индии находится в состоянии боевой готовности на фоне конфликта с Пакистаном. Нью-Дели рассматривает возможные ответные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.

По данным издания, командующий индийскими военно-воздушными силами Амар Прит Сингх провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи он проинформировал главу правительства об общей готовности ВВС в контексте возможного ответа на нападение на туристов в Кашмире.

Источники Indian Express утверждают, что в ходе встречи Сингх и премьер-министр обсудили ситуацию с безопасностью и варианты действий, имеющиеся на столе.

Также премьер Индии проводил встречу с командующим индийских ВМС адмиралом Динешем Трипатхи. Они обсуждали ситуацию в северной части Аравийского моря.

Собеседники издания отмечают, что ВМС готовы действовать по любому варианту, как только будут отданы соответствующие распоряжения.

Конфликт Индии и Пакистана

Напомним, несколько недель назад в индийской части региона Кашмир боевики напали на группу туристов. Они расстреливали только индуистов, а мусульман оставляли в живых. Индуизм - государственная религия Индии, а ислам - пакистана.

Власти Индии после этого обвинили Пакистан в причастности к теракту. На этом фоне между странами обострился конфликт.

Детальнее о том, что сейчас происходит между двумя ядерными государствами, - в материале РБК-Украина.

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