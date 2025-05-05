Индия привела в готовность боевую авиацию из-за обострения с Пакистаном, - СМИ

Авиация Индии находится в состоянии боевой готовности на фоне конфликта с Пакистаном. Нью-Дели рассматривает возможные ответные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express .

По данным издания, командующий индийскими военно-воздушными силами Амар Прит Сингх провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи он проинформировал главу правительства об общей готовности ВВС в контексте возможного ответа на нападение на туристов в Кашмире.

Источники Indian Express утверждают, что в ходе встречи Сингх и премьер-министр обсудили ситуацию с безопасностью и варианты действий, имеющиеся на столе.

Также премьер Индии проводил встречу с командующим индийских ВМС адмиралом Динешем Трипатхи. Они обсуждали ситуацию в северной части Аравийского моря.

Собеседники издания отмечают, что ВМС готовы действовать по любому варианту, как только будут отданы соответствующие распоряжения.