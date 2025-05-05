Индия привела в готовность боевую авиацию из-за обострения с Пакистаном, - СМИ
Авиация Индии находится в состоянии боевой готовности на фоне конфликта с Пакистаном. Нью-Дели рассматривает возможные ответные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.
По данным издания, командующий индийскими военно-воздушными силами Амар Прит Сингх провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи он проинформировал главу правительства об общей готовности ВВС в контексте возможного ответа на нападение на туристов в Кашмире.
Источники Indian Express утверждают, что в ходе встречи Сингх и премьер-министр обсудили ситуацию с безопасностью и варианты действий, имеющиеся на столе.
Также премьер Индии проводил встречу с командующим индийских ВМС адмиралом Динешем Трипатхи. Они обсуждали ситуацию в северной части Аравийского моря.
Собеседники издания отмечают, что ВМС готовы действовать по любому варианту, как только будут отданы соответствующие распоряжения.
Конфликт Индии и Пакистана
Напомним, несколько недель назад в индийской части региона Кашмир боевики напали на группу туристов. Они расстреливали только индуистов, а мусульман оставляли в живых. Индуизм - государственная религия Индии, а ислам - пакистана.
Власти Индии после этого обвинили Пакистан в причастности к теракту. На этом фоне между странами обострился конфликт.
Детальнее о том, что сейчас происходит между двумя ядерными государствами, - в материале РБК-Украина.
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