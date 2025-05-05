Індія привела в готовність бойову авіацію через загострення з Пакистаном, - ЗМІ
Авіація Індії перебуває в стані бойової готовності на тлі конфлікту з Пакистаном. Нью-Делі розглядає можливі заходи у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.
За даними видання, командувач індійськими військово-повітряними силами Амар Пріт Сінгх провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час зустрічі він поінформував голову уряду про загальну готовність ВПС у контексті можливої відповіді на напад на туристів у Кашмірі.
Джерела Indian Express стверджують, що під час зустрічі Сінгх і прем'єр-міністр обговорили ситуацію з безпекою і варіанти дій, наявні на столі.
Також прем'єр Індії проводив зустріч із командувачем індійських ВМС адміралом Дінешем Тріпатхі. Вони обговорювали ситуацію в північній частині Аравійського моря.
Співрозмовники видання зазначають, що ВМС готові діяти за будь-яким варіантом, щойно буде віддано відповідні розпорядження.
Конфлікт Індії та Пакистану
Нагадаємо, кілька тижнів тому в індійській частині регіону Кашмір бойовики напали на групу туристів. Вони розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман залишали в живих. Індуїзм - державна релігія Індії, а іслам - Пакистану.
Влада Індії після цього звинуватила Пакистан у причетності до теракту. На цьому тлі між країнами загострився конфлікт.
Детальніше про те, що зараз відбувається між двома ядерними державами, - в матеріалі РБК-Україна.
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