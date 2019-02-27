Індія привела армію в повну боєготовність

Індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності уздовж лінії контролю в Кашмірі

В Индии заявили, что привели в полную готовность армию и пограничников в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном после сбития самолетов. Об этом сообщает The Times of India.

Как отмечается, индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

"Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна (Пакистан, - ред.) нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии. После этого стороны отказались подтвержать информацию о своих сбитых трех самолетах. Отметим, РБК-Украина опубликовало видео с места двух авиаударов.

Также в Пакистане сообщили, что задержали двух пилотов сбитого самолета ВВС Индии. В ответ, власти Индии заявили, что знают о местонахождении всех своих военных летчиков.

РБК-Украина, писало, что после авиаударов Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство.

Добавим, конфликт Индии и Пакистана произошел из-за атаки в Кашмире террористов на колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.