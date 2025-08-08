Индия отказывается от российской нефти. Сможет ли ее забрать Китай?

Планы Вашингтона перекрыть потоки российской нефти в Индию ставят вопрос о том, что будет с миллионами баррелей. Пока неясно, осмелиться ли их забрать Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В июле Россия поставляла в Индию около 1,7 млн баррелей в день. Однако сейчас государственные индийские НПЗ снижают объемы спотовых закупок в ожидании официальной позиции Нью-Дели. Что будут делать частные переработчики - пока неясно.

Китай - главный кандидат, но не все так просто

Китай, вероятно, станет основным направлением для лишней нефти. Пекин не признает санкции и уже закупает нефть у России и Ирана. Однако он опасается чрезмерной зависимости от одного поставщика. К тому же экономика Китая сейчас не показывает высоких темпов роста, а переработка нефти ограничена внутренними факторами.

Кроме того, президент Дональд Трамп уже угрожал усилить давление на китайский импорт российской нефти.

"Если кто и сможет это сделать, то это китайцы, - считает аналитик Sparta Commodities Нил Кросби. - Но если Трамп начнет открыто давить на Китай, стоит ли ему вообще связываться с этим сырьем?"



Последствия для рынка: рост цен и нестабильность

Если значительный объем нефти не найдет покупателей, мировые цены могут пойти вверх. По оценкам Capital Economics, дефицит может привести к росту на 10-20 долларов за баррель. Торговцы сообщают, что Китаю уже предлагают партии российской нефти Urals с поставкой в октябре.

Китайские НПЗ традиционно предпочитают сорт ESPO с Дальнего Востока России, а также дешевую иранскую нефть. По данным FGE и Kpler, Китай способен перерабатывать от 400 тыс. до 700 тыс. баррелей Urals в день. Однако даже при снижении цен это оставит на рынке значительный объем лишней нефти.

Конкуренция между сортами: качество и цена

Сорта ESPO и Urals торгуются примерно на 2 доллара выше мирового эталона Brent, но доставка ESPO обходится дешевле. Иранская нефть, напротив, стоит на 4 доллара дешевле Brent.

Однако сорт Urals уступает по качеству - он содержит больше металлов. "Независимым китайским НПЗ это не по вкусу", - говорит аналитик Kpler Муюй Сюй.



Другие варианты: Турция и сама Россия

Еще одним потенциальным покупателем может стать Турция, которая сейчас закупает около 6% российского экспорта нефти. Но местные НПЗ могут не справиться с большим объемом Urals. "Турция не захочет попасть под торговый удар США", - отмечает экономист Capital Economics Николас Фарр.

Ограниченные возможности по хранению могут заставить Россию самой перерабатывать или складировать часть нефти. По данным Rystad Energy, Россия может временно разместить до 100 млн баррелей на суше. Также есть потенциал нарастить переработку на 500 тыс. баррелей в день до конца года.

Однако такие изменения займут время. Лишняя нефть может быть временно отправлена на хранение - как это уже было в начале полномасштабной войны против Украины в 2022 году. "Если цена подходящая - нефть потечет. Но теперь возникает вопрос: кто осмелится это сделать?" - резюмирует Кросби.