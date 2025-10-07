Индия начала платить за российскую нефть в юанях, - Reuters

По данным источников агентства, ведущая индийская нефтяная компания Indian Oil Corp, контролируемая государством, недавно произвела оплату в китайской валюте за две-три партии российской нефти.

Западные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину в 2022 году, ускорили использование альтернативных валют, включая юань и дирхам ОАЭ, для расчетов за нефтяные сделки, в которых долгое время доминировал доллар.

В 2023 году индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы осуществили некоторые платежи за российскую нефть в юанях, но прекратили это из-за недовольства индийского правительства в период усиления напряженности в отношениях с Пекином, хотя частные нефтеперерабатывающие заводы продолжали использовать китайскую валюту.

Сейчас трейдеры, которые должны были конвертировать платежи в дирхамах или долларах в юани, поскольку только эти валюты можно напрямую обменять на рубли, необходимые для оплаты производителям, стремятся устранить один дорогостоящий этап из этого процесса.

Источники Reuters также сообщили, что трейдеры устанавливали цены на российскую нефть в долларах, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения Европейского Союза, и стремились получить эквивалентную оплату в юанях.

Отмечается, что платежи в юанях расширят доступность российской нефти для индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов, учитывая, что некоторые трейдеры не принимают другие валюты.