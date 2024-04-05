Индия получит от России два военных корабля, несмотря на санкции, - Bloomberg

"Один корабль, скорее всего, будет передан Индии в сентябре, а другой - в начале следующего года", - пишет издание.

Поставка кораблей отстает от графика на два года из-за войны в Украине. Два фрегата являются частью соглашения на четыре корабля, которое Индия подписала с Россией еще в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с цепочкой поставок.

Фрегаты с управляемыми ракетами с функциями малозаметности должны были использовать газовые турбины украинского производства. Торговля между Украиной и Россией остановилась в 2014 году, поэтому Индия покупала их через третью страну.

Индия и РФ ищут пути обхода санкций

Санкции США в отношении России за ее войну в Украине остановили поставки оружия в Индию более чем на год. Страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал бы международных ограничений.

"Индия и Россия, которые также являются стратегическими партнерами, смогли обойти проблему платежей", - пишет Bloomberg.

Индия платит РФ за оружие в рупиях, но для оплаты сырой нефти использует смесь валют, таких как дирхамы ОАЭ и американские доллары.

Торговля оружием между РФ и Индией

Издание пишет, что США в основном воздерживаются от наказания Индии за ее отношения с Россией, в частности воздерживаются от штрафов за передовую систему ПВО.

Несмотря на закупку большего количества оружия у США и Франции, а также программу премьер-министра Нарендры Моди по производству военной техники в стране, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.