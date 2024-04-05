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Индия получит от России два военных корабля, несмотря на санкции, - Bloomberg

Архивное фото: Индия получит от России два военных корабля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия в ближайшие месяцы получит от России два военных корабля. Это должно произойти несмотря на санкции Вашингтона против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Один корабль, скорее всего, будет передан Индии в сентябре, а другой - в начале следующего года", - пишет издание.

Поставка кораблей отстает от графика на два года из-за войны в Украине. Два фрегата являются частью соглашения на четыре корабля, которое Индия подписала с Россией еще в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с цепочкой поставок.

Фрегаты с управляемыми ракетами с функциями малозаметности должны были использовать газовые турбины украинского производства. Торговля между Украиной и Россией остановилась в 2014 году, поэтому Индия покупала их через третью страну.

Индия и РФ ищут пути обхода санкций

Санкции США в отношении России за ее войну в Украине остановили поставки оружия в Индию более чем на год. Страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал бы международных ограничений.

"Индия и Россия, которые также являются стратегическими партнерами, смогли обойти проблему платежей", - пишет Bloomberg.

Индия платит РФ за оружие в рупиях, но для оплаты сырой нефти использует смесь валют, таких как дирхамы ОАЭ и американские доллары. 

Торговля оружием между РФ и Индией

Издание пишет, что США в основном воздерживаются от наказания Индии за ее отношения с Россией, в частности воздерживаются от штрафов за передовую систему ПВО.

Несмотря на закупку большего количества оружия у США и Франции, а также программу премьер-министра Нарендры Моди по производству военной техники в стране, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

Отношения Индии и России на фоне войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину индийские власти заявили о своей нейтральной позиции по отношению к войне. Публично Индия не осудила агрессию России, но и не поддержала ее.

По данным СМИ, Индия за период войны усилила торговлю с РФ, особенно в нефтяном секторе на фоне западных санкций против Москвы.

В январе Reuters писало, что Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы. Но Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ.

Также Bloomberg сообщало, что несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" двигаются в сторону Индии, хотя раньше эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций.

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