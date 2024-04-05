Індія отримає від Росії два військові кораблі, попри санкції, - Bloomberg

Індія найближчими місяцями отримає від Росії два військові кораблі. Це має відбутися попри санкції Вашингтона проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Один корабель, найімовірніше, буде передано Індії у вересні, а інший - на початку наступного року", - пише видання.
Постачання кораблів відстає від графіка на два роки через війну в Україні. Два фрегати є частиною угоди на чотири кораблі, яку Індія підписала з Росією ще 2018 року. Два інших кораблі будуються в Індії у співпраці з Росією, але також відстають від графіка через проблеми з ланцюжком поставок.
Фрегати з керованими ракетами з функціями малопомітності мали використовувати газові турбіни українського виробництва. Торгівля між Україною і Росією зупинилася 2014 року, тому Індія купувала їх через третю країну.
Санкції США щодо Росії за її війну в Україні зупинили постачання зброї до Індії більш ніж на рік. Країни намагалися знайти механізм оплати, який не порушував би міжнародних обмежень.
"Індія і Росія, які також є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів", - пише Bloomberg.
Індія платить РФ за зброю в рупіях, але для оплати сирої нафти використовує суміш валют, таких як дирхами ОАЕ та американські долари.
Видання пише, що США здебільшого утримуються від покарання Індії за її відносини з Росією, зокрема утримуються від штрафів за передову систему ППО.
Попри закупівлю більшої кількості зброї у США і Франції, а також програму прем'єр-міністра Нарендри Моді з виробництва військової техніки в країні, Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну індійська влада заявила про свою нейтральну позицію щодо війни. Публічно Індія не засудила агресію Росії, але й не підтримала її.
За даними ЗМІ, Індія за період війни посилила торгівлю з РФ, особливо у нафтовому секторі на тлі західних санкцій проти Москви.
У січні Reuters писало, що Індія хоче відмовитися від російської зброї і дистанціюватися від Москви. Але Нью-Делі хвилюється, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю.
Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив Індію про "червоні лінії" в разі фінансування військової машини РФ.
Також Bloomberg повідомляло, що кілька супертанкерів із російською нафтою "Сокіл" рухаються в бік Індії, хоча раніше ця країна відмовилася від купівлі сировини через загрозу санкцій.
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