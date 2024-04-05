Індія отримає від Росії два військові кораблі, попри санкції, - Bloomberg

"Один корабель, найімовірніше, буде передано Індії у вересні, а інший - на початку наступного року", - пише видання.

Постачання кораблів відстає від графіка на два роки через війну в Україні. Два фрегати є частиною угоди на чотири кораблі, яку Індія підписала з Росією ще 2018 року. Два інших кораблі будуються в Індії у співпраці з Росією, але також відстають від графіка через проблеми з ланцюжком поставок.

Фрегати з керованими ракетами з функціями малопомітності мали використовувати газові турбіни українського виробництва. Торгівля між Україною і Росією зупинилася 2014 року, тому Індія купувала їх через третю країну.

Індія і РФ шукають шляхи обходу санкцій

Санкції США щодо Росії за її війну в Україні зупинили постачання зброї до Індії більш ніж на рік. Країни намагалися знайти механізм оплати, який не порушував би міжнародних обмежень.

"Індія і Росія, які також є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів", - пише Bloomberg.

Індія платить РФ за зброю в рупіях, але для оплати сирої нафти використовує суміш валют, таких як дирхами ОАЕ та американські долари.

Торгівля зброєю між РФ та Індією

Видання пише, що США здебільшого утримуються від покарання Індії за її відносини з Росією, зокрема утримуються від штрафів за передову систему ППО.

Попри закупівлю більшої кількості зброї у США і Франції, а також програму прем'єр-міністра Нарендри Моді з виробництва військової техніки в країні, Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію.