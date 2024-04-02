Российская нефть "Сокол" возвращается в Индию, несмотря на санкции, - Bloomberg
Несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" движутся в сторону Индии, хотя ранее эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что супертанкер Nireta стоит на якоре недалеко от Висакхапатнама на восточном побережье Индии, а два других танкера - "Восточный проспект" и Erecter - находятся недалеко от Джамнагара на западе. Они оба указывают на Сикку как пункт назначения. Clyde Noble, еще одно судно, наполненное "Соколом", в настоящее время также находится на пути к Сикке.
Bloomberg пишет, что в период до середины января 10 партий сырой нефти "Сокол", которые должны были прибыть в Индию, не были разгружены, и по крайней мере пять судов направились обратно через Малаккский пролив.
Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большую часть грузов, отправленных в феврале, доставили в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию.
Изменилось то, что "Сокол" теперь поставляют трейдеры, а не производитель, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что приводит к возобновлению некоторых поставок в Индию.
Отказ Индии от российской нефти
Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило "Совкомфлот" в список и идентифицировало 14 танкеров с сырой нефтью, у которых у контролируемой государством компании есть доля.
Также Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, приносящую прибыль военной машине Кремля.
Однако недавно Bloomberg писало, что все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании "Совкомфлот" из-за санкций США.
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