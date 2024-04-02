Российская нефть "Сокол" возвращается в Индию, несмотря на санкции, - Bloomberg

Несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" движутся в сторону Индии, хотя ранее эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций.

Издание отмечает, что супертанкер Nireta стоит на якоре недалеко от Висакхапатнама на восточном побережье Индии, а два других танкера - "Восточный проспект" и Erecter - находятся недалеко от Джамнагара на западе. Они оба указывают на Сикку как пункт назначения. Clyde Noble, еще одно судно, наполненное "Соколом", в настоящее время также находится на пути к Сикке.

Bloomberg пишет, что в период до середины января 10 партий сырой нефти "Сокол", которые должны были прибыть в Индию, не были разгружены, и по крайней мере пять судов направились обратно через Малаккский пролив.

Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большую часть грузов, отправленных в феврале, доставили в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию.

Изменилось то, что "Сокол" теперь поставляют трейдеры, а не производитель, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что приводит к возобновлению некоторых поставок в Индию.

Отказ Индии от российской нефти