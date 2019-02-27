Індія відкрила повітряний простір

Пакистан поки не відновив роботу аеропортів

В Индии возобновили работу аэропортов после отмены запрета на полеты гражданских лайнеров. Об этом сообщает ANY.

Запрет был введен по соображениям безопасности из-за напряженности в отношениях с Пакистаном. Отметим, что Пакистан поки не возобновил работу аэропортов.

Напомним, воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана было закрыто из-за авиаударов. Сегодня ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии. Пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир. Также РБК-Украина опубликовало видео с места двух авиаударов.

После этого Пакистан срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. В свою очередь власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Отметим, США призвали Пакистан и Индию к деэскалации конфликта. Также Пакистан призвал к диалогу. Ответа со стороны Индии еще не было.