Индия вполовину сократила импорт российской нефти, - Reuters

Тарифы США для Индии

Напомним, в августе 2025 года, на фоне продолжающейся войны России против Украины, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести 50% тарифы на товары из Индии.

Эти меры были обусловлены продолжающимися закупками Индией российской нефти, что, по мнению Вашингтона, способствовало финансированию российской военной машины. В ответ на это, индийские власти выразили протест, назвав санкции "несправедливыми и необоснованными".

В ночь на 16 октября президент Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

Однако Министерство иностранных дел Индии опровергло эти утверждения, заявив, что не осведомлено о таком разговоре между лидерами двух стран.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что 85 американских сенаторов поддерживают 500% тарифы против Китая за то, что он продолжает покупать у России нефть.

По словам Бессента, китайцы покупают у россиян 60% энергоресурсов.