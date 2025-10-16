RU

Индия вполовину сократила импорт российской нефти, - Reuters

Иллюстративное фото: Индия сокращает покупку нефти у РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия значительно сократил закупку нефти у России после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50%. 

При этом более подробных деталей он не раскрыл. 

Тарифы США для Индии

Напомним, в августе 2025 года, на фоне продолжающейся войны России против Украины, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести 50% тарифы на товары из Индии.

Эти меры были обусловлены продолжающимися закупками Индией российской нефти, что, по мнению Вашингтона, способствовало финансированию российской военной машины. В ответ на это, индийские власти выразили протест, назвав санкции "несправедливыми и необоснованными".

В ночь на 16 октября президент Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

Однако Министерство иностранных дел Индии опровергло эти утверждения, заявив, что не осведомлено о таком разговоре между лидерами двух стран.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что 85 американских сенаторов поддерживают 500% тарифы против Китая за то, что он продолжает покупать у России нефть.

По словам Бессента, китайцы покупают у россиян 60% энергоресурсов.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИндияДональд Трамп