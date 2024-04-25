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Индия предоставила морское страхование компаниям из РФ для перевозки нефти, - Bloomberg

Архивное фото: Индия предоставила морское страхование компаниям из РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия предоставила разрешение на морское страхование четырем российским фирмам. Теперь Москве не понадобятся услуги западных компаний при транспортировке нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Российские компании "СК ВСК", "Страховая компания "Согаз" и "Альфастрахование" получили разрешение на морское страхование до 20 февраля 2025 года, а срок действия страховой компании "Ингросстрах" продлен до марта 2029 года.

"Страховое покрытие от всех четырех провайдеров поддерживается Российской государственной национальной перестраховочной компанией", - пишет издание.

Россия использует западных страховщиков для танкерного флота, экспортирующего нефть в Индию. Однако потолок цен на нефть в размере 60 долларов за баррель дал им рычаги влияния на потоки нефти. Bloomberg пишет, что использование собственных страховых услуг поможет снизить зависимость Москвы от западных компаний и снизить ее лояльность к индийским покупателям.

РФ является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию. Импорт нефти Индии из России в апреле составил около 1,72 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с июля.

Санкции в отношении российской нефтяной сферы

Члены "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Это должно было снизить доходы Кремля, однако Россия обходит эти санкции и продолжает зарабатывать на поставках нефти.

Недавно Bloomberg писало, что Россия продает свой флагманский сорт нефти Urals по 75 долларов за баррель, что на четверть дороже установленного членами G7 потолка цен.

А вчера Reuters опубликовало новость о том, что доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года почти удвоятся в годовом исчислении и составят 14 млрд. долларов благодаря росту цен.

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