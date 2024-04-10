Россия начала продавать нефть Urals на четверть дороже ценового потолка, - Bloomberg

Россия продает свой флагманский сорт нефти Urals по 75 долларов за баррель, что на четверть дороже установленного членами G7 потолка цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что официальные лица США отслеживают рост цен и объясняют его более широкой геополитической динамикой. Bloomberg отмечает, что нефть Urals отгружается из портов Балтийского и Черного морей.

Согласно правилам, любая западная компания, участвующая в транспортировке российской нефти, должна получить специальный документ, подтверждающий, что стоимость груза составляет не более 60 долларов за баррель.

Американский чиновник заявил, что ограничение цен на нефть по-прежнему дает ожидаемый эффект, уменьшая сумму денег, которую Кремль получает от ее продажи. По его словам, это ограничение заставляет РФ продавать сырье через "теневой флот" России.

"США планируют продолжать применять ограничения, вводя санкции в отношении судов, работающих в "теневом флоте", но не будут делать этого в ответ на любые конкретные движения рынка", - сообщил изданию чиновник на условиях анонимности.

Что говорят в Еврокомиссии

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок осознает риск обхода ценового ограничения и намерен предпринять шаги, которые лишат Россию доходов, одновременно поддерживая стабильность глобального энергетического рынка.

ЕС также постоянно пересматривает существующие меры по обеспечению соблюдения ограничения и предотвращению его нарушения или обхода.

По словам представителя, последний пакет санкций блока был направлен на усиление соблюдения ограничений.

Какой эффект приносят санкции

В материале указано, что РФ несет большие расходы на перевозки, которые напрямую связаны с санкциями, что предполагает определенное влияние на Кремль.

"Кроме того, доставка в Азию значительно дороже, чем в Европу - основной рынок России до начала войны. Все это приводит к падению экспортных цен", - пишет Bloomberg.

Когда дело доходит до транспортировки грузов марки Urals из Балтийского порта в Индию или Китай, то санкции увеличивают стоимость доставки на 7,12 и 8,79 доллара за баррель соответственно.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений требуется согласие всех государств ЕС и членов G7.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Недавно чиновник Минфина США сообщал, что члены G7 могут пересмотреть верхний предел цен на российскую нефть. Это зависит от рыночных условий или других факторов.