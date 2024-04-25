UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індія надала морське страхування компаніям із РФ для перевезення нафти, - Bloomberg

Архівне фото: Індія надала морське страхування компаніям із РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російським фірмам. Тепер Москві не знадобляться послуги західних компаній під час транспортування нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Російські компанії "СК ВСК", "Страхова компанія "Согаз" і "Альфастрахованіє" отримали дозвіл на морське страхування до 20 лютого 2025 року, а термін дії страхової компанії "Інгросстрах" продовжено до березня 2029 року.

"Страхове покриття від усіх чотирьох провайдерів підтримується Російською державною національною перестрахувальною компанією", - пише видання.

Росія використовує західних страховиків для танкерного флоту, що експортує нафту в Індію. Однак стеля цін на нафту в розмірі 60 доларів за барель дала їм важелі впливу на потоки нафти. Bloomberg пише, що використання власних страхових послуг допоможе знизити залежність Москви від західних компаній і знизити її лояльність до індійських покупців.

РФ є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію. Імпорт нафти Індії з Росії у квітні становив близько 1,72 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з липня.

Санкції щодо російської нафтової сфери

Члени "Великої сімки", ЄС та Австралія запровадили стелю цін на російську нафту та нафтопродукти. Це мало знизити доходи Кремля, однак Росія обходить ці санкції і продовжує заробляти на постачанні нафти.

Нещодавно Bloomberg писало, що Росія продає свій флагманський сорт нафти Urals по 75 доларів за барель, що на чверть дорожче встановленої членами G7 стелі цін.

А вчора Reuters опублікувало новину про те, що доходи Росії від продажу нафти і газу у квітні 2024 року майже подвояться в річному обчисленні і складуть 14 млрд доларів завдяки зростанню цін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТАG7Індія