Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти, - руководитель Indian Oil

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Руководитель государственной нефтегазовой компании Индии Винод Кумар рассказал, что в 2021-2022 годах доля российского импорта сырой нефти составила менее 2%. Сейчас же она выросла в 10 раз и составляет примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.

"В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубок: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что за текущий год, то есть 23/24, цифры вырастут до 30%", – заявил Кумар.

Отмечается, что Россия перенаправляет свои энергоносители из западных стран, которые ввели ограничения и санкции на торговлю с Москвой, включая ограничение цен на нефть, после ее вторжения в Украину. Большую часть покупают Китай и Индия.

Какая ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, импорт российской нефти по Индии вырос до нового рекордного максимума в апреле 2023 года. Они отметили, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки. Это составило около двух пятых от общего объема покупок в стране.