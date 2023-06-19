Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти, - керівник Indian Oil

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Керівник державної нафтогазової компанії Індії Вінод Кумар розповів, що у 2021-2022 роках частка російського імпорту сирої нафти становила менше 2%. Зараз же, вона зросла в 10 разів і становить приблизно до 20% в імпорті сирої нафти Індією.

"У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту більш глибокий: з 0,1% у 21/22 до 21,5% у 22/23. І я очікую, що за поточний рік, тобто 23/24, цифри зростуть до 30%", - заявив Кумар.

Зазначається, що Росія перенаправляє свої енергоносії із західних країн, які запровадили обмеження та санкції на торгівлю з Москвою, включаючи обмеження цін на нафту, після її вторгнення в Україну. Більшу частину купують Китай та Індія.

Яка ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, незважаючи на ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

За даними Reuters, імпорт російської нафти Індією виріс до нового рекордного максимуму у квітні 2023 року. Вони зазначили, що Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу. Це становило близько двох п'ятих від загального обсягу покупок у країні.