У США стався вибух на заводі, є постраждалі

Фото: вибух на заводі в США (twitter.com/SocialMedia)

Причина вибуху невідома, але версія теракту виключається

У США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона (штат Техас), 2 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Click2houston.

Повідомляється, що вибух був настільки сильним, що сусідні будівлі отримали пошкодження, а деякі з них змістилися. Уламки розлетілися на кілька сотень метрів від місця вибуху.

За словами начальника міської поліції, немає ніяких ознак того, що причиною вибуху був теракт.

Також влади місцевого шкільного округу прийняли рішення в цілях безпеки скасувати заняття в двох розташованих поблизу від місця трагедії школах.

NEW VIDEO: Secondary explosion can be heard after an explosion at the Watson Grinding and Manufacturing Company around 4:30 this morning in Houston Northwest. @KPRC2 #houstonexplosion #houston #hounews pic.twitter.com/E56Nfdg4Cw — MaryAnn Martinez (@KPRC2MaryAnn) January 24, 2020

Нагадаємо, 18 січня в місті Грантсвілл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще один отримав поранення. За даними місцевої поліції, потерпілий був госпіталізований, передбачуваний стрілок був затриманий і зараз перебуває під вартою.

Як повідомляє РБК-Україна, сталася стрілянина в барбершопі, в результаті якої постраждали п'ятеро людей, включаючи трьох неповнолітніх. Двоє нападників зайшли в барбершоп, озирнулися і вийшли, після чого вистрілили у відвідувачів перукарні через вуличну вітрину. Серед поранених троє підлітків віком від 11 до 17 років, а також двоє дорослих віком 30 і 40 років.