У Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви

Фото: вибух у Туреччині (twitter.com/adaburadacom)

Вибух стався на фабриці феєрверків в Сакарии

На північному заході Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків. В результаті події загинули щонайменше дві людини, ще 73 постраждали.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Вибух стався на фабриці феєрверків в Сакарії. На місце події одразу направили пожежників і машини швидкої допомоги. Завод знаходиться далеко від житлових районів.

Вибухи були чутні в радіусі 50 км від підприємства, що викликало паніку серед місцевого населення. Багато вийшли на вулиці, прийнявши стався землетрус.

Губернатор Сакарії Четін Октай Калдирим сказав, що в момент вибуху на заводі перебувало від 150 до 200 осіб.

From the scene of a ongoing fire at a firework factory in/near Sakarya, Turkey #patlama - workers are believed to be trapped inside - pic.twitter.com/1pjPgAOhZj — Hatice 'Deniz' AVCI #BlackLivesMatter (@HaticeDenizAVCI) July 3, 2020

More scenes / Fire in firework factory in Sakarya, Turkey - some reports suggest workers believed to be trapped inside - #patlama pic.twitter.com/9YWJzz5NrE — Hatice 'Deniz' AVCI #BlackLivesMatter (@HaticeDenizAVCI) July 3, 2020

Нагадаємо, у березні в Південній Кореї стався вибух, в результаті якого постраждали 26 осіб.

Крім того, у США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона.

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Автор: РБК-Україна