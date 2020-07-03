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У Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 14:39
У Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви
Фото: вибух у Туреччині (twitter.com/adaburadacom)

Вибух стався на фабриці феєрверків в Сакарии

На північному заході Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків. В результаті події загинули щонайменше дві людини, ще 73 постраждали.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Вибух стався на фабриці феєрверків в Сакарії. На місце події одразу направили пожежників і машини швидкої допомоги. Завод знаходиться далеко від житлових районів.

Вибухи були чутні в радіусі 50 км від підприємства, що викликало паніку серед місцевого населення. Багато вийшли на вулиці, прийнявши стався землетрус.

Губернатор Сакарії Четін Октай Калдирим сказав, що в момент вибуху на заводі перебувало від 150 до 200 осіб.

Нагадаємо, у березні в Південній Кореї стався вибух, в результаті якого постраждали 26 осіб.

Крім того, у США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ТурцияВибух
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