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У Південній Кореї в результаті вибуху на заводі постраждали 26 осіб

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 03:05
У Південній Кореї в результаті вибуху на заводі постраждали 26 осіб
Фото: місце вибуху (Yonhap)

Про причини аварії поки не повідомляють

На заводі Lotte Chemical в південно-західному місті Сеосан у Південній Кореї стався вибух, в результаті якого постраждали співробітників компанії і жителів південного міста Сеосан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Вибухи, які почалися у крекері з нафтою Lotte Chemical близько 3 години ранку за місцевим часом (18:00 за Гринвічем), вже зупинили. Влада заявили, що контролює ситуацію.

Представник Lotte Chemical сказав, що компанія вивчає причину аварії і точний збиток. Компанія призупинила роботу з семи своїх 10 об'єктів на заводі

Як відомо, Lotte Chemical - одна з провідних південнокорейських нафтохімічних компаній.

Раніше повідомлялося, що в США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона (штат Техас), 2 людини постраждали.

РБК-Україна писало, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини.

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