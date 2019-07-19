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На заводі в Китаї стався вибух, є жертви

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 19:56
На заводі в Китаї стався вибух, є жертви
Ілюстративне фото (УНІАН)

Загинули щонайменше 2 людини, 18 отримали поранення

Сьогодні, 19 липня, в центральному Китаї стався потужний вибух на заводі, в результаті чого щонайменше дві людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTV.

Також повідомляється, що 18 осіб отримали поранення, ще 12 - пропали без вісті.

У заяві наголошується, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в радіусі трьох кілометрів.

За даними Сіньхуа, вибух стався на одному з газових заводів в місті Іма провінції Хенань.

Причини інциденту розслідуються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого загинули двоє людей, ще дев'ять отримали поранення. Вибух прогримів під час порятунку працівника, який потрапив у виробничий резервуар.

Крім того, у Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 осіб. Вибух на заводі пестицидів був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані в півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

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