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В Індії обвалився пішохідний міст

Новини » Надзвичайні події    14.03.2019 - 17:17
В Індії обвалився пішохідний міст
Фото: місце події (twitter.com/MumbaiMirror)

В результаті обвалення моста в Мумбаї три людини загинули, ще 34 отримали травми

В індійському місті Мумбаї щонайменше 34 людини отримали травми різного ступеню тяжкості в результаті обвалення моста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANI.

За даними NDTV, міст обрушився поблизу вокзалу Чхатрапаті Шіваджі. Три людини загинули, ще 34 отримали травми в результаті обвалення моста.

Нагадаємо, в результаті обвалення мосту в індійському місті Калькутт загинули щонайменше п'ять людей, ще 15 людей залишилися під завалами. Під завалами мосту був один мікроавтобус.

В результаті обвалу мосту в Італії загинули щонайменше 37 людей. Серед загиблих троє неповнолітніх: дитина 8 років і два підлітки у віці 13 і 16 років. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані.

Також в Італії назвали ймовірну причину обвалу мосту у Генуї. Додамо, що міністр транспорту Італії Данило Тонинелли заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.

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