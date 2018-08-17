В Індії через зливи загинули щонайменше 324 людини

Понад 200 тис. людей були змушені шукати притулку

У штаті Керала на півдні Індії через зливи загинули щонайменше 324 людини. Про це повідомив регіональний чиновник, передає BBC.

Понад 200 тис. людей були змушені шукати притулку у державних таборах допомоги. Уряд закликав людей не ігнорувати розпорядження про евакуацію. З огляду на прогнози, у регіоні закрили аеропорт до 26 серпня.

Раніше повідомлялось, що через повінь в Індії загинули 106 людей.

Як відомо, в Індії ввели режим надзвичайного часу через зливи.

В результаті розгулу стихії 187 осіб загинули в штаті Керала, 171 - в штаті Уттар-Прадеш, 170 в штаті Західна Бенгалія,139 - в штаті Махараштра, 52 - в штаті Гуджарат, 45 - в штаті Ассам і 10 - у штаті Нагаленд.

Крім того, 245 осіб отримали поранення, ще 27 вважаються зниклими без вісти.