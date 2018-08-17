В Индии из-за ливней погибли по меньшей мере 324 людей

Более 200 тыс. людей были вынуждены искать убежище

В штате Керала на юге Индии из-за ливней погибли по меньшей мере 324 человека. Об этом сообщил региональный чиновник, передает BBC.

Более 200 тыс. людей были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи. Правительство призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы в регионе, закрыли аэропорт до 26 августа.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Индии погибли 106 человек.

Как известно, в Индии ввели режим чрезвычайного времени из-за ливня.

В результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.

Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 считаются пропавшими без вести.