В Индии из-за ливней погибли по меньшей мере 324 людей

Новости Происшествия 17.08.2018 - 19:16
Фото: ливень в Индии (twitter.com/nareshbahrain)
Фото: ливень в Индии (twitter.com/nareshbahrain)

Более 200 тыс. людей были вынуждены искать убежище

В штате Керала на юге Индии из-за ливней погибли по меньшей мере 324 человека. Об этом сообщил региональный чиновник, передает BBC.

Более 200 тыс. людей были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи. Правительство призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы в регионе, закрыли аэропорт до 26 августа.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Индии погибли 106 человек.

Как известно, в Индии ввели режим чрезвычайного времени из-за ливня.

В результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.

Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 считаются пропавшими без вести.

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