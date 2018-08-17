Кількість загиблих через повінь в Індії зросла до 106 осіб

Після повені без житла залишилися 150 тисяч людей

В індійському штаті Керала в результаті повеней загинули щонайменше 106 осіб. Про це повідомляє AFP.

Як наголошується, 150 тисяч людей залишилися без житла. У Кералі були відкриті 1,3 тис. таборів для тих, хто постраждав від повені. На даний момент там перебувають 147 тис. осіб. За даними представника екстрених служб, заблокованими залишаються щонайменше 6,5 тис. чоловік.

Повідомляється, що міністр Керала Пинарайи Виджаян заявив, що в штаті спостерігається серйозна криза. Він зазначив, що 80 дамб затоплені до критичного рівня, і закликав місцевих жителів евакуюватися, коли надійде відповідне розпорядження. Місцева влада прийняла рішення закрити міжнародний аеропорт в місті Кочін до 26 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії від повеней і зсувів загинули 26 осіб. 15 500 людей були змушені шукати притулок в державних таборах допомоги.

Від наслідків мусонних дощів в Індії щорічно гинуть сотні людей.