В Індії ввели режим НС через зливи

Жертвами мусонних дощів стали 774 людини в 7 штатах Індії

У деяких регіонах Індії, у зв'язку з проливними дощами, був введений режим НС строком на три дні. Про це повідомляє агенство Anadoly з посиланням на Національний центр з реагування на надзвичайні ситуації при МВС Індії.

Повідомляється, що жертвами мусонних дощів стали 774 людини в 7 штатах Індії.

Зокрема зазначається, що в результаті розгулу стихії 187 осіб загинули в штаті Керала, 171 - в штаті Уттар-Прадеш, 170 в штаті Західна Бенгалія,139 - в штаті Махараштра, 52 - в штаті Гуджарат, 45 - в штаті Ассам і 10 - у штаті Нагаленд.

Крім того, 245 осіб отримали поранення, ще 27 вважаються зниклими без вісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в індійському штаті Керала в результаті повеней загинули щонайменше 34 людини. Зливи і зсуви під час червнево-вересневий мусонного сезону в Індії завдали великої шкоди сільськогосподарським землям і змусили уряд провести масштабну евакуацію населення в штаті.

Також раніше повідомлялося, що в Індії від повеней і зсувів 15,5 тисяч людей були змушені шукати притулок в державних таборах допомоги.