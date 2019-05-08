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На інавгурацію Зеленського з США прибуде делегація високого рівня

Новини » Вибори 2019    08.05.2019 - 17:57
На інавгурацію Зеленського з США прибуде делегація високого рівня
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Час прибуття і склад делегації Курт Волкер не повідомив

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер розповів, що на інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського до Києва із США прибуде делегація високого рівня. Про це він розповів під час інтерв'ю ВВС.

При цьому, за його словами, поки невідомі точна дата прибуття в Україну і склад делегації. Під час перебування делегації в Україні Волкер має намір провести зустріч із Зеленським.

"Я зустрічався з ним (Володимиром Зеленським, - ред.) в лютому ще під час виборчої кампанії. На інавгурацію президента України до Києва із США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її складу. Приблизно в ті дні я спробую з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт в Донбасі і кроки, які можна було б зробити, щоб повернути спокій і мир на цю землю", - розповів Волкер.

На запитання журналіста: "Хто безпосередньо увійде в делегацію США на інавгурацію", Волкер відповів, що "це буде найвищий рівень представництва, який буде відповідати статусу інавгурації глави держави, що входить в число наших друзів".

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної ради. Зеленський повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради.

Напередодні в парламент був внесений проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня" передано на розгляд керівництву.

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Новини України Порошенко Зеленський Сполучені Штати АмерикиделегацияКурт Волкер
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