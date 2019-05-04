Зеленський: Рада визначиться з датою інавгурації 14 травня

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На зустрічі Зеленський пропонував провести інавгурацію 19 травня

Обраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зеленський повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація пройшла 19 травня. Натомість, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради.

"Ми запропонували нашу дату 19 травня і я пояснив (під час зустрічі, - ред.), що потрібно вирішити цю дату, адже є зв'язок з нашими іноземними гостями, які хочуть зрозуміти свій графік. Всі хочуть приїхати до нас на святкування серйозного дня. Ми обговорювали різні дати. У лідерів фракцій є різні думки (щодо дати ігавгурації, - ред.), - додав Зеленський.

Зеленський та голови фракцій, зокрема, обговорили питання зовнішньої політики, внутрішньої політики, взаємовідносин з парламентом.

Глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк повідомив, що парламент визначиться з датою інавгурації наступного пленарного тижня. Він додав, що Петра Порошенка на зустрічі не було.

Загалом зустріч тривала дві години. За словами присутнього на зустрічі нардепа Андрія Левуса, на зустрічі були присутні голова ВР Андрій Парубій та перший заступник Ірина Геращенко, а також заступник голови Верховної ради Оксана Сироїд. Від фракції БПП на зустрічі був присутні народний депутат Олександр Черненко. Фракцію "Батьківщини" представив нардеп Крулько, від "Самопоміч" Олег Березюк. Від Опозиційного блоку був присутній голова фракції Вадим Новинский. Від "Народного фронта" на обговоренні дати інавгурації присутній заступник голови фракії Андрій Тетерук.

Раніше повідомлялось, що на зустрічі Зеленський буде пропонувати провести інавгурацію 19 травня. Перед зустрічю Зеленський повідомив, що він хоче познайомитися з депутатами та лідерами парламентських фракцій.

РБК-Україна писало, глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що сьогодні у Верховній раді відбудеться зустріч новообраного президента Зеленського з лідера парламентських фракцій.

Також напередодні в парламент було внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня" передано на розгляд керівництву.