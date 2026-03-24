"Инъекция и сутки допросов": инкассатор Ощада впервые рассказал о задержании в Венгрии

Поездка была согласована

Он отметил, что команда украинских инкассаторов тщательно подготовилась к перевозке денег и золота из Австрии. Все соответствующие службы венгерской таможни на пункте пропуска в Захони были предупреждены заранее. Маршрут также был согласован заблаговременно.

Жесткое задержание

Когда инкассаторские автомобили ехали по окружной дороге Будапешта, перед ними остановилась полицейская машина и указала следовать за ней. По словам Кузнецова, это выглядело как обычная проверка. Вместе с полицейскими сотрудники Ощадбанка доехали до заправки, где предоставили правоохранителям все необходимые документы. После того как документы забрали, начался силовой захват.

"Наши два автомобиля были заблокированы броневиками антитеррористического подразделения, все виды вооружения, мигалки. И, оценивая обстановку, я дал команду инкассаторам на выход из машины. После выхода произошло жесткое силовое задержание, сразу надели наручники, надели кому мешки, кому балаклавы на голову", - добавил инкассатор.

Затем каждого члена команды погрузили в отдельный автомобиль и доставили в здание антитеррористического центра в Будапеште.

Как обращались с инкассаторами

"После этого все инкассаторы были размещены в отдельных комнатах, где с нами в течение более суток проводились допросы. Еще раз обращаю ваше внимание, ни во время задержания, ни во время непосредственного пребывания в помещении антитеррористического центра следственные действия не проводились", - отметил Кузнецов.

По его словам, консульскую поддержку и услуги адвоката венгерская сторона не обеспечила. Также было заявлено, что украинский консул якобы "отказался" от инкассаторов.

"Общее время пребывания команды в наручниках составило более 28 часов. Наручники были сняты с инкассаторов исключительно на переходе Захонь-Чоп, с момента задержания они находились в наручниках", - рассказал украинец.

Единственными следственными действиями, которые пыталась провести венгерская сторона, был "допрос свидетелей" со стороны таможенных органов Венгрии.

"На мой вопрос, какой может быть свидетель в наручниках и балаклаве, сказали "это не наша компетенция". Ну, тогда, получив отказ от участия в данных следственных действиях, ко мне было применено принудительное медицинское воздействие, во время которого была сделана одна инъекция, а уже непосредственно в больнице - еще одна внутривенная инъекция", - подчеркнул Кузнецов.

После этого мужчину вернули на допрос и его состояние ухудшилось. Венгерские правоохранители отвезли его в больницу и поставили ему капельницу. До момента возвращения в Украину Кузнецов находился в больнице.

Чего хотела Венгрия

Кузнецов обратил внимание, что если бы у венгерской стороны действительно возникли вопросы к законности груза, их можно было бы проверить за считанные минуты. По его словам, перевозка осуществлялась в соответствии с европейскими правилами, а сам груз был внесен в базы таможенных служб.

"При себе у меня были оригиналы документов, то есть 5 минут мне на то, чтобы проинформировать соответствующие правоохранительные органы о грузе, и еще 5 минут зайти в таможенную базу, отсканировав европейскую декларацию и проверить всю эту информацию. Однако это никого не интересовало", - заверил он.

Также Кузнецов добавил, что его вывозили на границу два раза. В первый раз мужчину вернули и начали утверждать, что Украина якобы "отказывается" от него.

Примерно через 40 минут его все же доставили к границе.

"Переводчики были на русском языке, на наши замечания никто не реагировал, оформляли какие-то документы, которые нам непонятны. Учитывая, что инкассаторы были в наручниках, эти документы просто вкладывали им в карман, а потом уже повели на территорию Украины", - сказал он.