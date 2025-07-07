До конца года должны быть открыты все кластеры по вступлению Украины в ЕС, - Стефанишина

Все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС должны быть открыты до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"До конца этого года должны быть открыты все переговорные направления, и это уже вопрос политический, поскольку это переговоры, это обязательства, это работа парламента, которая должна быть спланирована, работа правительства. На сегодня почти 4 тысячи человек задействованы в переговорных командах по всем направлениям, поэтому это условие никуда не исчезает", - сказала Стефанишина.

По ее словам, сейчас обсуждается лишь дата, когда будет открыт первый фундаментальный блок переговоров. Это основное политическое решение.

Как отметила вице-премьер, дальше будут более технические решения.

"С Датским председательством (с 1 июля Дания начала председательство в Совете ЕС - ред.) мы договорились, что это будет обеспечено, как только будут открыты первые переговоры. До 1 января откроем все кластеры", - заверила Стефанишина.

При этом она отметила, что для открытия переговоров не нужны все 27 голосов стран ЕС.

"Это была практика предыдущих лет, и сегодня ни один из основных документов ЕС не предусматривает обязательства принимать это решение единогласно. Поэтому мы работаем сейчас в этом направлении, и действительно абсолютно логичен тезис новоизбранного польского лидера, поэтому и есть формат переговоров, а не только политическое решение о вступлении", - добавила вице-премьер.

По ее словам, попытки Венгрии блокировать открытие кластеров о переговорах о вступлении Украины в ЕС стало "толчком" для поиска других решений.

"Стало понятно, что ни договор о создании ЕС, ни любые решения, которые приняты на уровне Европарламента или Европейского Совета, не имеют обязательств, чтобы это было единогласное решение. Единогласное решение касается только закрытия переговоров или закрытия определенных направлений", - пояснила Стефанишина.

По словам вице-премьера, переговоры предусматривают дискуссии об условиях украинского членства почти по 35 направлениям - от вопросов стандартов в отдельных сферах до базовых настроек государственности в стране, которая стремится стать членом ЕС.

"Мы выполнили все условия по открытию половины всех наших переговорных направлений, начиная с базовых, основ членства в Европейском Союзе. И готовы открывать уже в июле все три кластера или начинать с первого кластера вместе с Молдовой", - отметила Стефанишина.