ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Імпортний газ знову подорожчав: скільки коштує паливо

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 червня 2022 09:09
Імпортний газ знову подорожчав: скільки коштує паливо Фото: ціна імпортного газу зросла в травні 2022 року до 990 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в травні 2022 року. Ціна склала 28 740,0 гривень або 990,7 доларів за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, за місяць ціна газу зросла на 4,2% в гривнях і на 5,1% в доларах.

Однак порівняно з груднем минулого року газ дешевший на 11,0% у гривнях і на 16,4% у доларах.

Імпортний газ знову подорожчав: скільки коштує паливо

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

У грудні на європейських біржах ціна газу піднімалася вище 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у січні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів (у жовтні НБУ прогнозував 475 доларів).

Зазначимо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів про заборону підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло і гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році коштуватиме 264 млрд гривень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам