ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Импортный газ снова подорожал: сколько стоит топливо

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 09:09
Импортный газ снова подорожал: сколько стоит топливо Фото: цена импортного газа выросла в мае 2022 года до 990 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в мае 2022 года. Цена составила 28 740,0 гривен или 990,7 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, за месяц цена газа выросла на 4,2% в гривнах и на 5,1% в долларах.

Однако по сравнению с декабрем прошлого года газ дешевле на 11,0% в гривнах и на 16,4% в долларах.

Импортный газ снова подорожал: сколько стоит топливо

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

В декабре на европейских биржах цена газа поднималась выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в январе Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров (в октябре НБУ прогнозировал 475 долларов).

Отметим, Кабинет министров подал в Верховную раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году будет стоить 264 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям