Импорт зерна из Украины: переговоры Еврокомиссии с 5 странами ЕС провалились

Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По информации польского издания, третий раунд переговоров замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского с министрами сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии завершился провалом. Обсуждения продолжаются на техническом уровне.

Как отмечают журналисты, Европейская комиссия предложила "конструктивный и научно обоснованный подход". В частности, он предусматривает, что страны должны предоставить доказательства в виде статистики, чтобы обосновать свои требования и позволить ЕК рассмотреть их.

При этом Еврокомиссия “в достаточно жесткой форме” уведомила министров, что поддержка аграриев, которая включает 100 млн евро из антикризисного резерва на выплаты, согласие на включение определенных сельскохозяйственных товаров в список запрещенных к импорту из Украины и помощь в экспорте зерна, зависит от снятия запретов на импорт.

Также Домбровскис в ответ на призывы расширить список запрещенных для ввоза товаров заявил о готовности проводить защитные расследования. Они могли бы приводить к приостановке импорта.

В издании отмечают, что Еврокомиссию начинает раздражать добавление в список все большего количества продуктов. Ведомство согласилось на запрет импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, что уже было беспрецедентным решением.