Польша хочет обсудить продолжение беспошлинной торговли с Украиной на дебатах с ЕС

Польша подала заявку на обсуждение на следующей встрече министров сельского хозяйства стран Европейского союза, которая планируется на следующий вторник в Брюсселе, вопрос продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Польское радио ".

По данным прессы, Еврокомиссия хочет распространить беспошлинную торговлю, несмотря на протесты Варшавы, без ограничений на импорт. Так, ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и польский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский призвали к таким ограничениям в письме к ЕК и к вице-президенту комиссии Валдису Домбровскису соответственно.

Еврокомиссия должна была одобрить предложение на завтрашнем заседании, но оно было отменено. В публикации указывается, что неофициально причиной этого стал "украинский вопрос".

Расширение беспошлинной торговли с Украиной было темой сегодняшней видеоконференции министров сельского хозяйства и развития и технологий Польши с заместителем председателя Европейской комиссии.

Варшава сначала потребовала исключения наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, мясо птицы и яйца, из правил беспошлинной торговли и введения квот. Однако Еврокомиссия с этим не согласна.

Отмечается, что сейчас переговоры сосредоточены на усилении "защитных предупреждений" (так называемых предохранителей): если бы в стране были серьезные перебои, Еврокомиссия быстро решила бы ввести эмбарго на отдельные товары. С этим вопросом не связаны переговоры Польши с Украиной по экспортным лицензиям.

Также в материале указывается, что Брюссель ожидает результатов переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском на этой неделе в Киеве, и возможного соглашения.

Будущий визит Туска в Украину

Напомним, еще 13 декабря 2023 года стало известно о том, что нового премьера Польши Дональда Туска пригласили посетить Украину.

Уже на следующий день Туск провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Тогда главу польского правительства официально пригласили в Киев.

Как писали польские СМИ, визит нужен для того, чтобы начать перезагрузку между странами. Отношения обострились после блокады границы с Украиной польскими перевозчиками и запретом на импорт украинского зерна, введенного Варшавой.

Недавно стало известно, что 15 января Туск обсудит с президентом Польши Анджеем Дудой свой визит в Киев.

Вопросы импорта из Украины

Ранее сообщалось, что в начале января министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать, пока не будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

10 января он написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором заявил, что "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Добавим, что польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский требует, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли с Украиной до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.