Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Вероятность очень велика: Трамп обдумывает выход из переговоров по Украине

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Накануне избирательного сезона в США переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой.

Сообщается, что возможный выход Дональда Трампа из дипломатического процесса повышает риски срыва мирного диалога и создает дополнительное давление на Киев.

Переговоры под давлением внутренней политики США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Как отмечает издание, решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Украинская сторона уже чувствует сокращение временного окна для дипломатических инициатив. В то же время, по информации источника, Трамп может посчитать переговоры политически невыгодными и переложить ответственность за их срыв на обе стороны конфликта.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев демонстрировал готовность к компромиссу.

"Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но в то же время сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.

Политические риски и последствия

Выход Трампа из переговоров может существенно осложнить международные усилия по окончанию войны и усилить неопределенность на дипломатической арене.

В условиях приближения выборов США дипломатический процесс рискует стать инструментом внутренней политики, что повышает вероятность задержки или срыва соглашений.

 

Напоминаем, что Первая леди США Мелания Трамп 12 февраля поспособствовала возвращению в Украину группы детей, которые были вывезены в Россию после начала полномасштабного вторжения, обеспечив их безопасное возвращение домой.

Отметим, что президент США Дональд Трамп впервые привлек высших командующих вооруженными силами к участию в важных переговорах с Ираном и Россией, отметив новый подход к дипломатии, при котором военные непосредственно участвуют в формировании внешнеполитических решений.

