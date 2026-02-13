Вероятность очень велика: Трамп обдумывает выход из переговоров по Украине

Сообщается, что возможный выход Дональда Трампа из дипломатического процесса повышает риски срыва мирного диалога и создает дополнительное давление на Киев.

Переговоры под давлением внутренней политики США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Как отмечает издание, решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Украинская сторона уже чувствует сокращение временного окна для дипломатических инициатив. В то же время, по информации источника, Трамп может посчитать переговоры политически невыгодными и переложить ответственность за их срыв на обе стороны конфликта.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев демонстрировал готовность к компромиссу.

"Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но в то же время сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.

Политические риски и последствия

Выход Трампа из переговоров может существенно осложнить международные усилия по окончанию войны и усилить неопределенность на дипломатической арене.

В условиях приближения выборов США дипломатический процесс рискует стать инструментом внутренней политики, что повышает вероятность задержки или срыва соглашений.